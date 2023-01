Preso a pugni a Capodanno, è grave in ospedale. Avrebbe molestato la ragazza dell'amico

Si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del “Vito Fazzi” di Lecce il 21enne di Ugento, che la notte di Capodanno in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe molestato la fidanzata di un amico, ricevendo in cambio dal coetaneo un violento pugno al volto.



L'aggressione

L’episodio si sarebbe verificato in piena notte, all’esterno di una sala ricevimenti di Ruffano dove i giovani in comitiva aveva trascorso la serata di festa. Il 21enne dopo il litigio con l’amico, sarebbe stato colpito in volto a seguito del quale è stramazzato al suolo sbattendo il capo sull’asfalto. Alcuni testimoni osservata la scena hanno quindi allertato i soccorritori del 118. I sanitari giunti sul posto, constatata la gravità del giovane hanno quindi disposto il ricovero d’urgenza in ospedale a Lecce del ferito.

La denuncia



L’aggressore invece, identificato dai carabinieri intervenuti sul posto, è scattata la denuncia per lesioni gravissime.