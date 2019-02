Picchia la convivente con calci e pugli: arrestato 65enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti del Commissariato di Galatina questa notte hanno arrestato un uomo del 1954 del posto per lesioni aggravate nei confronti della convivente.Percossa gravemente con pugni, la donna questa notte ha avuto il coraggio di chiedere aiuto ai poliziotti.L'uomo è stato dichiarato in arresto e tradotto in carcere.Un'altra storia triste e dolorosa sulla violenza di genere che merita attenzione per divulgare il messaggio della necessità di denunciare e di non arrendersi mai.