Picchia la compagna durante una lite in strada: arrestato 38enne

LECCE - La scena si è consumata di fronte a diversi passanti che hanno deciso di chiamare aiuto. In manette è così finito un 38enne, Francesco Giuliani, originario di Napoli, mentre malmenava la sua compagna: una donna salentina di 42 anni. Il tutto è andato in scena ieri sera, all'esterno del Convitto Palmieri, di Lecce quindi nel passeggio della movida. All'arrivo dei militari era in corso tra i due un'animata discussione e Giuliani è apparso subito in palese stato di ubriachezza. Dall'identificazione è emerso che il 38enne risultava destinatario di un provvedimento cautelare per reato connesso alla violenza di genere nei confronti compagna. Arrestato, quindi, in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura di Roma, è stato condotto in carcere.