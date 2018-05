© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due vetrate di piazzetta Castromediano prese a calci da bambini sotto gli occhi di tutti e senza che nessuno intervenisse. La piazzetta nei pressi di Palazzo Carafa, che l'assessorato ai Lavori Pubblici sta rimettendo in piedi effettuando la manutenzione che per anni non è stata fatta, è stata vandalizzata senza una ragione da bambini che per puro divertimento hanno preso a calci i vetri che consentono di guardare i reperti archeologici rinvenuti durante la riqualificazione della piazzetta.Al momento i danni sono ancora da quantificare.