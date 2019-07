Piazzetta Castromediano, installazioni usate come scivoli: un bambino si rompe il mento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sempre, le installazioni di piazzetta Castromediano - invise alla maggioranza dei leccesi perché "nasconderebbero", anziché esaltare, i reperti archeologici sottostanti - sono usate dai bambini come scivoli. Fino a che, un bambino l'altra sera non è rovinato al suolo, rompendosi il mento.Il piccolo, figlio di un commerciante della zona, è stato soccorso dai medici del 118, allertati dai presenti. Mentre sui social si dibatte sulla necessità di installare sulla piazzetta un cartello di divieto a usare le installazioni per scopi ludici o - per i più estremi - a modificare l'assetto della piazza.