Piazza Mazzini, nuovo scontro all'incrocio: l'auto sfonda un cantiere

LECCE - Scontro tra auto nel primo pomeriggio a Lecce, nei pressi di piazza Mazzini. L'incidente è avvenuto all'incrocio di via 45esimo Reggimento Fanteria e via Nazario Sauro ed ha coinvolto due autovetture, una delle quali, un suv, è andato a finire contro le impalcature di uno dei cantieri sorti nella zona.Per fortuna nonostante i danni ai mezzi non ci sono stati feriti gravi. Ma l'episodio fa riflettere: nel medesimo punto, solo alcuni giorni fa, durante un altro inciente, si era ribaltata un'auto. Mentre alcuni mesi fa, sempre allo stesso incrocio, era stato investito da un'auto un fattorino della consegna pizze a domicilio che si trovava in sella al suo scooter.