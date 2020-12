Controlli e sensi unici pedonali, ma solo se c'è folla: in città scatta il piano di Natale. Primo test nel week end: gli orari e le regole da rispettare

Quattordici giorni di fuoco con agenti a presidiare piazze e strade, Zone 30 per le auto e, soprattutto, sensi unici pedonali a fisarmonica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 per pilotare il passeggio da shopping. Da oggi a Lecce scatta il piano anti-folla per evitare incroci di persone pericolosi negli spazi più frequentati della città.

Le forze dell'ordine saranno chiamate a monitorare le zone dove solitamente si registra il passeggio natalizio e in caso di necessità si adotteranno i sensi unici pedonali lungo l'asse che va da piazza Mazzini a piazza Sant'Oronzo e dall'Ovale a Porta Rudiae.

Ma c'è una novità rispetto a 24 ore fa. Il sindaco Carlo Salvemini ha sottolineato come i percorsi pedonali non saranno automatici - a differenza di quanto annunciato sui social nella giornata di giovedì - ma scatteranno solo se dovessero verificarsi flussi rischiosi di persone. Una correzione che, appunto, introduce il concetto della flessibilità: il senso unico pedonale - e dunque le chiusure per chi arriva dal lato opposto - scatterà solo se sarà necessario. Se il flusso sarà regolare, non accadrà nulla, e si potrà continuare a circolare lungo l'asse tra piazza Mazzini e Porta Rudiae. Che, appunto, è cosa ben diversa da un senso unico in vigore per sette ore al giorno.



Le misure saranno in vigore per tutto il periodo delle festività (12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 dicembre ed 1, 2, 3, 6 gennaio). Gli orari? Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, ma anch'essi - lo dice Salvemini - non saranno rigidi, ma frutto di una valutazione dei volumi di traffico pedonale presenti.

A dirigere le operazioni ci saranno 50 agenti tra pattuglie di vigili urbani e volontari della Protezione civile impegnati a dirottare chi, magari, non ha ancora ben chiaro il giro da fare. Nell'ipotesi di sensi unici pedonali, infatti, i leccesi dovranno riscoprire percorsi secondari in una specie di gioco dell'oca, con una mappa del centro aggiornata tra divieti e strade obbligate.



Da piazza Mazzini si potrà percorrere via Trinchese fino a viale Cavallotti: dopo si dovrà scegliere se svoltare a destra verso via Costa, procedendo su via Matteotti e su via Templari, o se allungare su via Marconi proseguendo poi su via Fazzi. Chi, invece, dall'Ovale vorrà raggiungere piazza Mazzini potrà farlo lungo via Trinchese ma solo fino a via Cavallotti: dopo si potrà scegliere se andare a destra (ad esempio lungo via 140° Reggimento Fanteria) o a sinistra (magari su via Cesare Battisti).



Per quanto riguarda l'area storica, dall'Ovale si potrà procedere su corso Vittorio Emanuele fino a via Palmieri: per l'arrivo a Porta Rudiae si dovrà utilizzare uno dei tanti vicoli barocchi. Da Porta Rudiae, invece, si potrà arrivare fino in piazza Duomo: dopodiché si dovrà deviare su via Palmieri, magari costeggiando via Panzera (e proseguendo su via degli Antoglietta) oppure allungando fino al Teatro Paesiello e dirigendosi poi in piazza Sant'Oronzo passando da piazzetta Arco di Prato.



Al pedone che per errore dovesse imboccare le vie controsenso non saranno applicate sanzioni, ma sarà raccomandato il rispetto di una misura che è soprattutto di prevenzione igienico sanitaria. Inoltre, dalle 17 di oggi e fino alle 24 del 6 gennaio 2021 sarà istituita la Zona 30 per tutti i veicoli e mtocicli su entrambe le corsie a partire dall'incrocio tra viale Cavallotti e via 95° Reggimento Fanteria fino all'incrocio tra viale Cavallotti e via Imperatore Adriano, allo scopo di salvaguardare i pedoni che dovranno attraversare il viale in diversi punti. Come stabilito in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza le forze dell'ordine saranno impegnate in presidi fissi in spazi pubblici e piazze maggiormente esposti al rischio assembramento: piazzetta Alleanza, piazza Mazzini, Galleria Mazzini, piazzetta Carducci, piazzetta Santa Chiara, piazzetta Castromediano, piazzetta De Santis.



Dal prossimo weekend e fino al 6 gennaio, poi, dalle 15 alle 21.30 sarà attiva con frequenza 15 minuti la navetta Sgm dall'area parcheggio comunale del Foro Boario con fermata in XXV luglio e Cesare Battisti. Una novità dell'ultima ora per chi usa i mezzi pubblici per recarsi in centro.

«Siamo in zona gialla, dunque uscire per fare acquisti è consentito dichiara il sindaco Carlo Salvemini alla vigilia della partenza del piano di Natale questo non esime però ciascuno di noi dal prestare la massima attenzione alle misure di precauzione igienico sanitarie: rispetto delle distanze, mascherine indossate correttamente, igienizzazione delle mani. Usiamo prudenza».

