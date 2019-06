«Piano con quell'auto», ma loro scendono e li riempiono di botte: notte da incubo per una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Mercedes nera lo colpisce di striscio al braccio e gli fa cadere il cellulare per terra proprio mentre stava per salire sul sedile posteriore dell'auto di un familiare. «State attenti con quell'auto» si è lasciato scappare V.C., 48enne di Gallipoli, lasciandosi andare anche a qualche espressione più colorita, visto lo spavento e visto che, quell'urto senza serie conseguenze, avrebbe potuto provocarne di ben più gravi.Pochi minuti dopo, però, arrivato al semaforo rosso, V.C. viene avvicinato nuovamente dalla Mercedes. E i tre occupanti escono, lo costringono a scendere dall'auto insieme alla sua compagna e lo riempiono di botte, fino a fargli perdere i sensi. Per lei, invece, la prognosi dei medici dell'ospedale Vito Fazzi è stata di dieci giorni.E' accaduto ieri sera a San Pietro Vernotico, lungo la via per Cellino San Marco. V.C. è stato dimesso solo a notte inoltrata, dopo essere stato sotto osservazione: misura necessaria anche per via dei colpi alla testa inferti dai tre, che dopo l'aggressione sono fuggiti a tutta velocità sempre a bordo della loro Mercedes nera.Dell'accaduto, oltre al posto fisso di Polizia presso l'ospedale, sono stati informati i carabinieri, che potrebbero ora acquisire le telecamere di videosorveglianza della zona dove si è consumata la violenza. Nessuno, nel corso dell'aggressione, ha infatti annotato il numero di targa della Mercedes.