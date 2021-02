Forte esplosione nella notte: danneggiata l'auto di un 52enne. Scattano le indagini

Paura a Muro Leccese, nel Salento. Nella notte un grosso petardo ha danneggiato un'auto, precisamente una Volkswagen Golf, proprietà di un 52enne del posto. E' accaduto in via Terra, intorno alle 22, quando ignoti malviventi hanno piazzato il petardo sotto la vettura dell'uomo facendolo poi esplodere. Sul posto sonointervenuti i carabinieri della stazione locale e gli investigatori del Nor della Compagnia di Maglie, ai quali è ora affidato il compito di risalire ai responsabili. Per questo e per ricostruire l'accaduto, i militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Ultimo aggiornamento: 13:28

