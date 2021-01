Grosso petardo sotto un'auto: mistero a Lecce

Un grosso petardo piazzato sotto l'auto e tanta paura nel cuore della notte. È accaduto intorno alle 24 in via Caiulo, nei pressi di via Merine, a Lecce, dove il personale della Cosmopol è intervenuto richiamato dall'esplosione, avvisando anche gli uomini della polizia. L'auto, una Fiat 500 intestata a V. L., ed è stata danneggiata nella parte anteriore anteriore destra. Sul posto personale della Scientifica che ha repertato frammenti di carta riconducibili a un petardo.

