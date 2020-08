Botte da orbi in centro, arrestato 21enne

Botte così forti da far perdere a uno dei coinvolti nella lite 4 denti e ferire un altro alla nuca e agli arti. Violenza all'alba su viale dell'Università, a Lecce. Nelle prime ore della mattinata, infatti, gli agenti delle volanti, allertati dai residenti, si sono recati sul posto e hanno notato alcune persone che si allontanavano frettolosamente in più direzioni. Poco un 22enne presentava delle macchie di sangue sulla nuca e lamentava dolori alla gamba. Il personale del 118 lo ha soccorso mentre un 28enne senegalese riferiva di essere stato assalito da più persone e, a seguito di tale aggressione, aver perso quattro denti e indicava come uno degli autori un 21enne pakistano.

il cittadino senegalese, per le lesioni subite, è stato medicato presso il pronto soccorso e dimesso con una prognosi di sei giorni e, sulla base degli elementi raccolti, il 21enne pakistano è stato denunciato per lesioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA