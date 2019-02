La disperazione di Mimmo: «Mio papà abbracciato a me, io nuotavo verso la riva. Poi un'onda l'ha portato via»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALVE - Disperazione a riva per Mimmo Piro, l'unico sopravvissuto al naufragio di questa notte nelle acque di Salve in cui risultano ancora dispersi suo padre e l'amico che era con loro . Drammatica la sua testimonianza: «Un'onda ha rovesciato la barca mentre eravamo sulle secche di Torre Vado. Sono stato scaraventato in acqua, ho visto papà aggrappato alla barca e Damiano ad un pezzo di legno. Papà mi diceva: "Solo tu, Mimmo, mi puoi salvare"». Mimmo ha aiutato il papà a restare a galla, lo ha tenuto abbracciato nuotando disperatamente. «Poi - racconta tra le lacrime - un'onda l'ha portato via».Il giovane non si dà pace: «Siamo lavoratori, gente per bene. Non doveva succedere a noi». Intanto proseguono in mare le ricerche disperate dei due pescatori, anche attraverso i mezzi aerei che stanno scandagliando l'area.Sul posto si è riunita l'intera comunità dei pescatori, stretta attorno alle famiglie.