Pescatori dispersi, rivenuti cellulare, portafogli e chiavi. Proseguono le ricerche

Un portafogli, un mazzo di chiavi e un cellulare appartenenti ad uno dei due pescatori dispersi nei giorni scorsi nello specchio d'acqua di Pesculuse, nel capo di Leuca. Gli oggetti sono stati rinvenuti dai sommozzatori del 115 che proseguono nelle ricerche dei corpi del capobarca Fabrizio Piro, di 53 anni e l’operaio Damiano Tricarico, 43 anni. Dei due pescatori dispersi a seguito del naufragio dell’Aurora, il motopesca colpito da un’onda nella notte tra lunedì e martedì scorsi, non si hanno più notizie da giorni.Il portafogli, il cellulare e il mazzo di chiavi sono stati rinvenuti nella zona di Torre Vado nel punto in cui sarebbe avvenuto l'incidente. Intanto le ricerche proseguono in mare con l'impegno di guardia costiera, protezione civile e vigili del fuoco insieme a tanti volontari che non si risparmiano nelle operazioni di ricerca.