Pesca a cianciolo, multato un motopeschereccio: aveva spento il sistema di localizzazione per non farsi beccare

La guardia costiera ha individuato l'equipaggio di un motopeschereccio intento ad effettuare pesca a cianciolo e lo ha sanzionato. E' accaduto a largo di Gallipoli dove gli uomini della capitaneria hanno sottoposto a controllo una imbarcazione che aveva spento il sistema elettronico di localizzazione. L'equipaggio, per via di alcune difformità individuate, è stato diffidato a lasciare il mezzo.

Pagliaro: "La nostra battaglia ha dato frutto"

Così Paolo Pagliaro, consigliere regionale, in una nota: «La nostra battaglia ha dato finalmente frutto: la Guardia Costiera di Otranto e Gallipoli, a seguito del nostro appello, ha intensificato i controlli sull’attività di pesca con il cianciolo. Siamo fiduciosi nell’azione della Guardia Costiera, che ha annunciato controlli anche nei prossimi giorni, per accertare eventuali ed ulteriori responsabilità anche di carattere penale. Alla luce di questi sviluppi, chiedo che sia discussa e approvata in Consiglio regionale la mia mozione, che impegna la Giunta a definire delle zone cuscinetto in mare, in corrispondenza delle secche dove i pesci si radunano per riprodursi, da proibire allo stazionamento delle navi da pesca che, spegnendo il gps, individuano e portano via interi banchi da irretire. È questa la via giusta per assicurare il rispetto delle regole e la salvaguardia delle risorse del nostro mare e dell’economia locale».