L'ex amica lo rifiuta e lui tappezza il quartiere di manifesti erotici con il numero della donna. Nei guai un 60enne

Per lei era solo un amico ma lui voleva di più. Ecco perché ha cominciato a perseguitare la donna con messaggi, telefonate, finti manifesti con messaggi erotici arrivando persino a danneggiarle l'auto con l'acido e a squarciare le gomme dell'auto. A fermare la lunga sequela di atti persecutori ci ha pensato ieri il personale della Squadra Mobile di Latina che ha arrestato E.D.B. sessantenne di origini campane residente nel capoluogo pontino. La vittima è una donna di origini salentine con la quale c'era stato un precedente rapporto di amicizia.

La vittima aveva interrotto i rapporti dopo le avances sessuali

Dopo le avances di natura sessuale da quello che pensava fosse solo un amico, la donna aveva deciso di interrompere i rapporti con il 60enne. Decisione che l'uomo non aveva accettato e per tale ragione inizialmente aveva iniziato a tempestarla di telefonate e messaggi. Una volta bloccato sul telefono, aveva cominciato a pedinarla e ad appostarsi sotto la sua abitazione. Ma si era spinto persino aoltre, arrivando a tappezzare il quartiere dove vive la donna salentina con manifesti di foto e numero di telefono dell'ex amica, corredato di offerte con prestazioni erotiche. Infine, le aveva squarciato le gomme dell'auto oltre gettare l'acido sulla macchina rovinando la carrozzeria. Episodi che la vittima ha denunciato in Questura. E le indagini hanno confermato la sua versione. Il persecutore ora si trova agli arresti domiciliari. La donna, invece, è stata costretta a ricorrere a cure farmacologiche per lo stato di ansia e terrore ingenerato dai comportamenti del 60enne.