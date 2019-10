Perseguita la ex e le incendia l'auto: arrestato 43enne

Dalla persecuzione alla ritirsione nei confronti della ex compagna. Alle ore 4 di questa notte gli agenti dell'ufficio volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto, in applicazione della nuova normativa detta "codice rosso", Graziano Guida, classe 1976 per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento a seguito di incendio doloso dell'autovettura Alfa 147 sempre della ex convivente. Un incendio, appiccato nella nottata in puazzale Cuneo a Lecce, che ja in breve interessato altre due autovetture una Citroen CX e una Ford Fiesta che, a causa dell'impatto con l'autovettura incendiata, prendevano fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA