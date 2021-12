È morto Tonio Perrone: dalla Sacra Corona al film "Fine pena mai"

Dalla Sacra Corona Unita al film "Fine pena mai" ispirato alla sua storia criminale: è morto ieri all'età di 64 anni Tonio Perrone, storico esponente della Scu salentina che solo da qualche anno aveva lasciato il carcere dopo una condanna per omicidio. Era tornato nella sua Trepuzzi - scontata la pena - dopo che il regista Davide Barletti ne aveva raccontato ascesa e caduta nel film interpretato da Claudio Santamaria. Un pezzo di storia del Salento, quello a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, che era finito sul grande schermo ripercorrendo delitti e episodi di criminalità nello spaccato di un Salento rappresentativo di un preciso momento storico

L'omicidio e l'ergastolo evitato: la condanna a 30 anni

Perrone, conosciuto da tutti come "L'Italiano", si è spento nelle scorse ore dopo una vita vissuta pericolosamente: un ragazzo del Sud che, dopo gli studi universitari al Nord, si era ritrovato a vivere nel giro di pochissimo come un boss mafioso. Una vita turbolenta, in quegli anni, fino all'accusa più grave: l'omicidio di Daniele Perrone, un compaesano di Trepuzzi, per il quale era poi finito dietro le sbarre con il duro regime carcerario del 41-bis. Nel processo - di cui resta nella memoria un lungo interrogatorio davanti al giudice - era riuscito ad evitare l'ergastolo anche dopo una serie di condanne per altri episodi: per lui arrivò una condanna a 30 anni, poi confermata nei vari gradi di giudizio.

L'autobiografia di Manni e il cinema di Barletti

In carcere Perrone aveva poi trovato la voglia di raccontare la sua vità e il Salento di quegli anni così turbolenti. Ed è dalla sua autobiografia - intitolata "Vista d'interni" e pubblicata da Manni - che era partita l'operazione del film di Barletti: un lungometraggio apprezzato sia dal pubblico che dalla critica per la capacità di mettere insieme l'uomo e il criminalità sullo sfondo di un Salento (soprattutto del territorio tra Lecce e Brindisi) dove le amicizie "pericolose" erano sempre dietro l'angolo.

La richiesta di denaro: di nuovo sotto processo

Una vita turbolenta fino all'ultimo. Fino all'episodio quanto Perrone era tornato sotto i riflettori per un episodio che, poi, sarebbe diventato un nuovo caso giudiziario: nel 2018 l'uomo avrebbe chiesto al sindaco in carica di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, una grossa somma di denaro per motivazioni personali. Il primo cittadino non aveva avuto dubbi ed era andato a denunciare tutto dai carabinieri. Per Perrone era stato aperto un fascicolo d'inchiestam, ma l'indagine sarebbe finita su un binario morto e la Procura aveva chiesto l'archiviazione del caso. Solo qualche tempo dopo - e siamo al 2020 - il gip Giovanni Gallo aveva respinto l'istanza di archiviazione avanzata dal pm e aveva disposto l'imputazione coatta per un episodio, appunto, dai contorni mafiosi.