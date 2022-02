Perquisizione dei Carabinieri: nascosti in casa armi, droga e bilancini

Armi, droga e bilancini. Questo è il bottino di una perquisizione dei Carabinieri di Lecce: ieri, intorno alle ore 18, i militari del Nor - sezione operativa e sezione radiomobile - in un locale all'interno del vano rispostiglio di un'abitazione di proprietà di una persona di 27 anni, resasi irreperibile, hanno rinvenuto e sequestrato: 19 chili di sostanza stupefacente tipo "marijuana"; 290 grammi di "hashish"; 978 grammi di "eroina".

Anche pistole e cartucce

E poi diverse armi tra cui una pistola beretta completa di caricatore e 3 cartucce; una pistola browinig completa di caricatore e 7 cartucce; una pistola gardone calibro 9 corto, completa di caricatore cartucce. Inoltre sono stati sequestrati 214 cartucce di vario calibro, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti.

Le indagini sono in corso per individuare le provenienze delle armi e delle munizioni e i reperti sono stati assunti in carico e debitamente custoditi.