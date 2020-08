Perdono il controllo dell'auto e finiscono nelle campagne. Tanta paura per due vent'enni. A Lecce, bimbo investito. Trasportato al Fazzi con ferite lievi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perdono il controllo dell’auto che esce fuori strada e finisce nelle campagne tra gli alberi di ulivo. Brutto incidente, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per due ragazze, una giovane di 21 anni ed una di 20, entrambe di Ruffano , che nel primo pomeriggio sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Presicce- Acquarica. Per estrarle dall’autovettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Ugento e dei carabinieri di Tricase giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato le due ragazze, in codice rosso per dinamica, presso l’ospedale di Tricase.Trasportato in codice rosso per dinamica anche un bambino investito a Lecce da un’autovettura mentre percorreva le vie cittadine con la sua bicicletta. Tanto spavento e ferite lievi per il piccolo trasportato da un’ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”.