Perdono il controllo dell'auto: madre e figlia in prognosi riservata

Sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la statale Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per Trepuzzi, e che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.Alla guida dell'auto, una Renault Clio, c'era la figlia - C.C. di 57 anni -; accanto a lei la madre 82enne, R.M. Per cause ancora da appurare, la conducente ha perso il controllo dell'auto, forse dopo lo scoppio di uno pneumatico e la vettura è andata a sbattare contro il new jersey che corre lungo la statale, a dividere la carreggiata.Sul posto, insieme ai sanitari del 118 che ha soccorso le due donne e le ha trasportate al Vito Fazzi, anche i poliziotti della Stradale di Lecce e i vigili del fuoco, grazie ai quali la zona è stata illuminata fino alla liberazione della strada dall'auto incidentata e al ripristino della normale circolazione stradale.