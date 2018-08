«Perdonami Silvia», e imbratta muri e indicazioni stradali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deve averla fatta proprio grossa per riempire muri, guard rail, indicazioni stradali di scuse. Mister X nelle scorse ore si è preso la briga di chiedere scusa alla sua amata Silvia con tanto di cartelli incollato sulle indicazioni stradali sulla strada che da Gallipoli conduce a Mancaversa e Lido Pizzo. «Sono nulla senza te» ammette Mister X e poi «perdonami Silvia». Non prende pace il Romeo salentino che evidentemente deve aver compreso troppo tardi di non voler perdere la sua Giulietta-Silvia. E le sta provando tutte. Le immagini stanno già facendo il giro del web con la speranza che Silvia si accorga - qualora non lo avesse già fatto percorrendo la statale - della dichiarazione del suo bello. Ormai ex. «Amore ritorna», è l'ultimo accorato appello.La speranza ora è non solo che Silvia decida di dargli una seconda possibilità, ma che MIster X non venga identificato dalle forze di polizia altrimenti una bella multa non gliela toglie nessuno.