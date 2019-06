Perde il controllo ed è sbalzato fuori dall'auto, che finisce in un fossato: grave un 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente questa mattina, intorno alle 6.30, sulla Melendugno-Martino. Andrea Stampete, 32 anni di Castrignano dei Greci, che era alla guida della sua auto, si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel Reparto Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Maglie, che cercheranno di ricostruire l'accaduto. L'auto del 32enne è finita in un fossato e Stampeta è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è finito sotto il mezzo. Per estrarlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.