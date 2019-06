Perde il controllo della moto e si schianta: impatto fatale Muore sul colpo un 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro incidente stradale, un altro fatto tragico che taglia il respiro e sconvolge l'animo. La strade del Salento si sono nuovamente macchiate del sangue di una giovane vittima, ieri pomeriggio, poco dopo le 16.30, sulla statale 7 ter, che da Campi Salentina conduce a Guagnano. A perdere la vita, Lorenzo Carbone, 32 anni, di Campi, dipendente della ditta Monteco, la società che si occupa di raccolta di rifiuti.Il giovane era in sella ad una Kawasaki di grossa cilindrata e si muoveva in direzione Guagnano, quando ha impattato contro un Lancia Lybra che viaggiava nella medesima direzione per una dinamica che adesso è al vaglio degli inquirenti. Il sinistro è avvenuto a circa 500 metri dalla rotatoria posta all'uscita del centro abitato di Campi. Carbone evidentemente nulla ha potuto per evitare l'urto, che è stato talmente violento da far finire la moto ed il suo conducente in un canale di scolo delle acque attiguo alla carreggiata, sulla parte sinistra.Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo, nonostante indossasse il casco. I traumi che ha subito una volta finito contro la muratura in cemento sono stati così devastanti da non lasciargli scampo. Sul posto, allertata dagli automobilisti di passaggio, è giunta immediatamente un'ambulanza del 118, ma il personale medico, come detto, non ha potuto far altro che constatare la morte del 32enne.Il luogo del sinistro, un'arteria molto trafficata perché di fatto è l'unica che dal nord Salento conduce verso il capoluogo, e già in passato teatro di altri incidenti più o meno gravi, è stato quindi raggiunto dai familiari dello sfortunato ragazzo e da numerosi amici. Straziante la scena dell'arrivo dei genitori e dei fratelli, quando hanno realizzato che il loro caro era deceduto. Grida di disperazione e lacrime anche quelle della fidanzata di Lorenzo, un ragazza di Salice, con la quale progettava una vita insieme. Vita, quella di Lorenzo, che si è interrotta in un caldo pomeriggio di giugno.Sul tratto interessato dall'incidente sono quindi giunti anche i carabinieri della stazione di Campi Salentina, e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a regolare la viabilità. I rilievi sono condotti dagli stessi carabinieri, coadiuvati dal personale della polizia locale.In attesa di capire l'esatta dinamica dell'incidente, forse avvenuto durante un sorpasso, il conducente della Lybra, anch'egli di Campi Salentina, come da prassi è stato sottoposto agli esami tossicologici. La salma di Lorenzo Carbone è stata trasportata presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria, Con tutta probabilità già oggi verranno effettuati tutti gli esami di rito, prima della riconsegna alla famiglia per lo svolgimento delle esequie.