Perde il controllo dell'auto e si ribalta nella nebbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancavano poco più di dieci minuti alla mezzanotte quando le sirene del 118 hanno squarciato l'aria della serena notte di Zollino. Un Suv della Land Rover si è ribaltato sulla circonvallazione a ovest del paese. Alla guida c'era un automobilista di Lecce che procedeva da sud verso il capoluogo di provincia. Più di un'ambulanza si è recata sul posto seguita- a breve distanza - dalle pattuglie a sirene spiegate della polizia stradale e quelle dei pompieri. Un susseguirsi di allarmi che hanno costretto non pochi cittadini ad alzarsi dal letto per vedere cosa fosse accaduto.Come si sia ribaltata la vettura, al momento, non è chiaro. L'uomo ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, ma nonostante ciò non sarebbero rilevanti le ferite riportate. A chiarire la vicenda i rilievi della Polizia stradale accorsa sul posto. Dai segni lasciati sull'asfalto e dalla lunghezza del guardrail abbattuto si può immaginare che si sia trattato di una perdita di controllo dell'auto. Peraltro, su un tratto di strada che è dritto e senza alcuna pendenza.Il Suv si è prima portato a sinistra verso il guardrail, abbattendolo, per circa una trentina di metri. Poi ha attraversato la linea di mezzeria finendo sulla parte opposta e capovolgendosi. In quel momento, fra l'altro, sulla zona incombeva una fitta nebbia. È pertanto probabile che il conducente abbia perduto il controllo, proprio a causa della mancata visibilità della linea di mezzeria, finendo sullo spartitraffico. Non è comunque escluso un malore.F.Dur.