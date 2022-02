La Regione dice sì al Piano delle coste di Lecce: è compatibile col PIano regionale. Salvemini: ora tocca a noi portare le merine nel futuro

E' stata approvata la compatibilità del Piano Comunale delle Coste di Lecce al Piano Regionale delle Coste (ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17).

La delibera di giunta



La Giunta regionale ha deliberato oggi la compatibilità del Piano comunale delle Coste (PCC) con il Piano regionale delle Coste (PRC). «Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza che ci rende pronti per l’approvazione definitiva in Consiglio comunale - ha dichiarato il sindaco si Lecce Carlo Salvemini - . Lecce è il primo Comune capoluogo in Puglia a dotarsi di una pianificazione costiera: il riconoscimento di un lavoro lungo, partecipato, ambizioso svolto dall’amministrazione comunale a partire dal 2017, proseguito con il dibattito pubblico, aperto alle osservazioni dei cittadini e delle associazioni e che ha anticipato alcune delle indicazioni recentemente venute dal Governo in tema di valorizzazione del demanio marittimo e usi della costa».

APPROFONDIMENTI LECCE Salvemini sull'emendamento delle concessioni demaniali Il primo...

Salvemini sull'emendamento delle concessioni demaniali Il primo cittadino «Un bene per «l’interesse generale. Ora il demanio sarà un'opportunità per tutti»



«Con il Piano la nostra città coniuga tutela ambientale e sviluppo economico sostenibile, offrendo nuove opportunità per tutti, ed entra in un futuro nella quale la costa rappresenterà il principale fattore di sviluppo per la città. Perché Lecce è il suo mare, come abbiamo indicato dal 2017», aggiunge il sindaco ringraziando il presidente regionale Michele Emiliano, l'assossore al Demanio Raffaele Piemontese e l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

«Ora tocca a noi, insieme: amministrazione, cittadini, imprese, portare le marine leccesi nel futuro».

Piano Coste svelato, ecco le novità: 10 nuovi lidi e 22 spiagge con servizi