Pensionati, medici e insegnanti: di nuovo fra i banchi per salvare il griko. Anche cantando il Dadaumpa

Chiamateli, se volete, partigiani, resistenti. Perché combattono contro la velocità di questa epoca che tutto inghiotte e divora. Chiamateli poeti, perché un poco, ad ascoltarli, vi sembrerà che lo siano. Chiamateli sognatori. Perché tenere viva una lingua che ormai in pochissimi parlano, per loro, è un sogno, legato all'infanzia, ai ricordi, a quello che siamo stati e non torneremo a essere.A Calimera un gruppo di attempati studenti è tornato fra i banchi. In un'aula improvvisata, allestita in una associazione che di nome fa “Kalimeriti Ambrò Pedia”, studiano il griko, antichissima lingua che il mondo ha imparato a conoscere grazie alla musica della Notte della Taranta, ma che in pochissimi - fra i giovani - sono capaci di parlare. Il griko è démodè in un mondo che corre in fretta e parla inglese. Ed è quindi destinato, quando questa pattuglia di "resistenti" saluterà questo mondo - ci auguriamo, naturalmente, il più tardi possibile - ad estinguersi, come i dinosauri.Seppellendo con sé un patrimonio inestimabile di cultura, di storia di questo territorio, superbamente raccontato nel libro "Sarakosti" di Salvatore Tommasi, già insegnante, oggi in pensione e maestro dei Kalimeriti tornati a scuola.Fra i banchi c'è Lina, pensionata, inesauribile nonna e curiosa del mondo. E c'è Enza, biologa che lavora in uno degli ospedali del Salento. Poi c'è Anna, per decenni insegnante di educazione fisica. E Maria, e Totò, che fa il fotografo, con Giusy, per anni poligrafica. E, ancora, Renato, che fa l'ortopedico ed è il presidente di Kalimeriti Ambrò Pedia. Ci sono i nostalgici, i curiosi, gli amanti della poesia che usa le parole, la lingua, per infilarsi e abbellire la vita di tutti. A Calimera, quella lingua, il griko, profuma di mare.Così, un'associazione nata per fare e farsi comunità, per riannodare i ricordi, condividere i pensieri e che propone incontri, riunioni, momenti culturali di vario genere in un Comune, Calimera, di appena 7.000 anime, si è fatta avamposto di memoria, supplendo a ciò che forse altrove si sarebbe dovuto decidere, investendo denari e risorse perché il griko restasse vivo.Intanto, gli "scolari" un po' attempati stanno facendo la loro parte, con il maestro Salvatore: dalla recita di fine corso, che ha raccolto gli applausi della classe, al Dadaumpa delle gemelle Kessler cantato in griko, insieme ad altri, tanti, show che meriterebbero palchi anche più grandi di quello di via Mayro, dove l'associazione ha sede. L'auspicio è che il corso si popoli. E fra i banchi siedano, il prossimo anno, anche i più giovani. Lunga vita al griko!