Un altro pedone investito sul viale: un ragazzino con fratture in ospedale

Ancora un pedone investito sui viali a Lecce. L’incidente si è verificato intorno alle 14 sua via don Minzoni: ad avere la peggio nell’impatto con l’auto è stato un 14enne, colpito mentre era intento ad attraversare la strada nei pressi dell’Istituto delle suore Marcelline.

I soccorsi e la corsa in ospedale





I primi a soccorrere il minore sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno richiesto l’intervento del 118. Sul posto in breve sono intervenuti i sanitari che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo, hanno disposto il ricovero in codice rosso, per dinamica, in ospedale. Dai successivi accertamenti in pronto soccorso sono emersi dei traumi agli arti inferiori, la cui entità verrà valutata con ulteriori approfondimenti diagnostici. Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.