Investito mentre fa jogging: pedone finisce in ospedale

LECCE - È stato trasportato iin ospedale in codice rosso ma non correrebbe pericolo di vita il podista coinvolto nell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del campo Coni di Lecce, in via vecchia Frigole. Un uomo era impegnato nel suo allenamento di camminata veloce quando è stato investito da un'auto, finendo in ospedale. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 e accompagnato al pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate numerose fratture. Sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 17:14

