“Pedali a colori” tra street art e murales: rinasce la pista ciclopedonale a Lecce

Una bellissima iniziativa che coniuga arte e lotta contro il degrado. Un nuovo sogno per LeccePedala e per tutti gli amanti della street-art. Un’opera corale di ben 120 metri da realizzare in via Codacci Pisanelli, lungo la pista ciclopedonale nei pressi del Museo Ferroviario e della nuova Stazione di Lecce. Quello che oggi è un muro triste, imbrattato e imbruttito, domani sarà un’esplosione di arte e colori grazie al talento di numerosi artisti tra i quali spiccano: Chekos di 167/b street, Hopnn, Leocifero e Frank Lucignolo.

L'appello

“Cari amici - si legge nell'appello - come movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, a cui aderiscono oltre 30 associazioni e organizzazioni locali, stiamo realizzando un nuovo sogno: trasformare in un colorato murale i 120 metri di muro di proprietà pubblica che costeggiano la nuova pista ciclopedonale di via Codacci Pisanelli, vicino la nuova stazione di Lecce. Sarà un’opera corale che sensibilizzerà le persone alla mobilità sostenibile e soprattutto all'uso della bicicletta e si avvarrà del talento di numerosi artisti tra cui Chekos di 167/B Street, Hopnn, Leocifero e Frank Lucignolo. Per realizzare questo primo ambizioso progetto di green street-art non possiamo però farcela da soli. Abbiamo bisogno del tuo contributo, anche piccolo, per rendere più bella la nostra città! Contribuisci anche tu, trasformiamo insieme Lecce in una città ciclabile”.

Si può donare sulla piattaforma crowdfunding https://buonacausa.org/cause/leccepedala-pedali-a-colori