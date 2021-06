Strage di pecore nelle campagne di Melendugno: si teme la presenza di un branco di lupi

Un branco di lupi ha attaccato nella notte una ventina di pecore, in una fattoria a Melendugno. Una scena orribile a cui si sono trovati di fronte i proprietari che nulla hanno potuto fare se non chiamare i veterinari della Asl di Martano, che in prima istanza hanno certificato che si tratta di un branco di lupi.

Indagini sulla presenza di predatori

Insomma ore di grande apprensione nella fattoria, si sta cercando di ricostruire la questione, per capire come i lupi abbiano fatto a entrare nel recinto fuori dalle stalle e uccidere le povere pecore.