Pd, prove di tregua con Lacarra Area Delli Noci: sì a Salvemini-ter

Lo strappo nel Partito democratico a Palazzo Carafa era ritenuto dai più una questione di tempo, visto il progressivo allontanamento di vedute tra il primo cittadino e la sua cerchia più stretta e il principale partito della maggioranza comunale leccese. Le avvisaglie c'erano già state su questioni molto delicate come il caso Zara (sullo sconto in merito alla monetizzazione dei parcheggi), quando l'assessore alle attività produttive Paolo Foresio portò la delibera in Consiglio contro il parere del partito. Ma anche sulla convenzione per il centro antiviolenza Renata Fonte.

Lo strappo in Consiglio



Questa volta però la questione non si è fermata alle parole e la decisione di portare la delibera in Consiglio ha messo i consiglieri di fronte a una scelta non solo tecnica ma anche e soprattutto politica che ha mandato sotto la maggioranza Salvemini facendo venire a galla la scissione tra il gruppo consiliare Pd e i suoi assessori: Sergio Signore Paolo Foresio. Di fronte alla scomunica del gruppo, i due assessori hanno lanciato l'allarme denunciando l'accaduto in una lettera ai vertici del Pd regionale e chiedendo un chiarimento interno non solo sulla coesione del partito ma, con un salto temporale non da poco, anche sulla futura ricandidatura di Salvemini a Palazzo Carafa. I due assessori (e non solo loro) si chiedono insomma se il Pd crede ancora in questa maggioranza.

La lettera degli assessori dem



Il tentativo è ovviamente quello di mettere all'angolo consiglieri e capogruppo additandoli come sabotatori del governo cittadino. Sulla vicenda questa mattina si terrà una riunione della segreteria cittadina dei

dem. Fino ad allora il gruppo comunale resta in comprensibile silenzio stampa. Ma le diplomazie sono al lavoro. La vicenda leccese ricorda per certi versi quello che accade in Regione, dove il civismo tenta di scalzare il Pd dal suo piedistallo. Le liste che hanno contribuito all'elezione di Salvemini sono già tutte schierate. Compresa Sveglia Lecce, ideata dall'ex vicesindaco Alessandro Delli Noci oggi vice di Emiliano. «Il sostegno al Sindaco, oggi o in eventuali ulteriori ricandidature, non è per noi oggetto di discussione - spiegano i due consiglieri della lista Giovanni Occhineri ed Emanuela Orlando. Mancano ancora due anni e non ci pare ci siano altri progetti in campo; noi dobbiamo essere solo concentrati sulla realizzazione del programma per il quale siamo stati votati ed eletti. Non - concludono i consiglieri de La Sveglia -. Riteniamo che quanto accaduto in Consiglio rappresenti un atto di sfiducia nei suoi confronti ma non tocca a noi smentire questa tesi, comoda o allettante per qualcuno. Certamente - concludono - impone a tutti una riflessione: è difficile prescindere dalla necessità di riconoscere attenzione alle posizioni divergenti; peraltro, sancisce che la Maggioranza rappresenta una coalizione e misura la sua forza nella reciprocità dei rapporti fra Governo e Consiglio».

La posizione di Lacarra



Ovviamente l'affare Lecce preoccupa il partito regionale, già alle prese con troppe grane da gestire, dalla Regione ai Comuni al voto fino al problema dei congressi che rischiano di slittare al prossimo anno. Insomma ci mancava solo Lecce, dove peraltro non si voterà che nel 2024. «Dobbiamo lavorare in sinergia, perché gli assessori - in questo caso due eletti con ottimo suffragio - devono essere rispettati così come i consiglieri comunali», commenta il segretario regionale Marco Lacarra tra i destinatari della lettera di Foresio e Signore. Lacarra getta acqua sul fuoco: «C'è stato questo cortocircuito su un provvedimento che mi pare non sia strategico e credo vada cercata una ricomposizione perché si tratta di Lecce, città conquistata a fatica dopo anni. Non stiamo parlando di provvedimenti di coscienza ne programmatici. L'importante è sedersi e trovare lo spirito che abbiamo perso per qualche ora la cosa va archiviata velocemente. Le questioni - vanno guardate nel merito e il Pd non può essere il partito in cui si annidano conflittualità irrisolte. Men che meno in una piazza come Lecce». Sui dibattito che riguarda la ricandidatura di Salvemini, però, Lacarra taglia corto: «La questione non può porla né risolverla un assessore tantomeno un consigliere, sono valutazioni che fa un partito sulla base del bilancio di fine mandato. A me pare che Salvemini stia lavorando bene - conclude il segretario - ma dire oggi se sarà ricandidato con il sostegno della stessa coalizione o meno sarebbe prematuro».

