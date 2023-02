Pd, segreteria provinciale a Marrocco. Abaterusso sarà il vice

È Luciano Marrocco il candidato unico - e dunque matematicamente eletto - alla Segreteria provinciale del Pd in provincia di Lecce. Quella dell'ex segretario dei Giovani Democratici è stata l'unica candidatura presentata in serata nella sede di Via Tasso a Lecce.

Il vice sarà Abaterusso (Articolo Uno)

Soluzione unitaria e nome unico, dunque, in vista del congresso dem. E un passo indietro da parte degli altri aspiranti alla poltrona che per cinque anni e mezzo è stata dell'uscente Ippazio Morciano. L'assessore di Galatone, Caterina Dorato e la vicesindaca di Aradeo, Georgia Isabel Tramacere. Nei giorni scorsi, inoltre, si erano valutate anche le opzioni che passavano dal vicesindaco di Tricase Andrea Ciardo e da Marco Cazzorla. Ma a rinunciare alla candidatura è stato anche Gabriele Abaterusso, segretario di Articolo Uno. Al sindaco di Patù, in ogni caso, dovrebbe andare in dote la poltrona di vice della segreteria di Via Tasso.