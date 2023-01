Elly Schlein da sold out in Puglia: «Lavoreremo insieme dall'indomani del congresso, non temo le scissioni»

Prima i Koreja a Lecce, poi il Mercato nuovo a Taranto e infine l'incontro barese all'Officina degli esordi prima di volare in serata a Mesagne. Il tour di Elly Schlein fotografa la Puglia dem e anche il braccio di ferro tra i contendenti delle mozioni al congresso.

«Non ho paura di una scissione del partito», ha detto la deputata e candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine dell'incontro di questa mattina a Lecce che ha aperto il suo giro proseguito. «Ho sempre detto che noi siamo tornati per portare un contributo di idee, ci candidiamo a cambiare questo partito, ma qualunque sarà l'esito del Congresso, che vinceremo, bisognerà lavorare insieme dal giorno dopo. Questo varrà - ha concluso - anche qualora non dovessimo vincere».

La candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico è stata accolta da un vero bagno di folla in tutti gli eventi: a partire dal teatro Koreja di Lecce, dove a introdurre l'incontro c'era la presidente Loredana Capone, che ne coordina la mozione in Puglia.

Il tour pugliese parte dallo stesso teatro che la settimana scorsa ha accolto Bonaccini. Ma ad accogliere Elly Schlein non sono big e amministratori, bensì una base numerosa e anagraficamente molto varia, con studenti, anziani, famiglie.

Pochi i big, molti gli ex come Sergio Blasi, ultimo segretario regionale del Pd in arrivo dal Salento. Siamo qui per sovvertire il pronostico, dice scaldando la platea. Ma nel pubblico ci sono anche Giovanni Pellegrino e molti sindaci e associazioni tra cui Arci.

Teatro stracolmo, in 200 restano fuori

«Teatro Koreja gremito, a Lecce, per la tappa della candidata alla segreteria Pd Elly Schlein, che è stata accolta con un lungo applauso. Circa duecento le persone che non sono riuscite ad entrare nella struttura». Lo rende noto il comitato per Elly Schlein.

Stesso copione a Taranto, dove la candidata è arrivata nel cuore del quartiere Tamburi anche con Francesco Boccia - il coordinatore nazionale della mozione - i consiglieri regionali del Pd Michele Mazzarano e Lucia Parchitelli.

I temi caldi

A Taranto la deputata ha ovviamente parlato di Ilva, affrontanto i temi della decarbonizzazione e superamento della monocultura dell'acciaio ma anche dell'ingresso dello Stato in Acciaierie.

Ma per l'intera giornata non si è sottratta agli argomenti politici sul tappeto, dalle alleanze ala partecipazione. Sull’autonomia: «Calderoli, con una forzatura che ha scavalcato i luoghi del confronto con le Regioni, ha mandato direttamente alla Presidenza del Consiglio un disegno di Legge che dobbiamo rigettare con forza perché è un disegno di Legge che fotografa e perpetra i divari territoriali e le disuguaglianze esistenti e non lo possiamo accettare perché non abbiamo bisogno di dividere ulteriormente questo Paese, semmai abbiamo bisogno di riunificato. Gli abbiamo chiesto di ritirare e di non procedere su questa strada e di far fissare i livelli essenziali di prestazione, che voglio ribadirlo sono diritti essenziali delle persone e non possono essere approvati da Commissioni istituite dal Governo attraverso un Dpcm”.

Il video integrale

Ritrovare credibilità

«Per ritrovare un'identità forte - ha detto Schlein - abbiamo bisogno di aprirci e ritrovare credibilità con quei mondi che non si sono più sentiti rappresentati in questi anni, come quello del lavoro o del terzo settore o dell' accoglienza o della scuola». «Dobbiamo costruire un ponte - ha aggiunto - tra le migliori energie che il Pd già esprime sui territori. C'è l'esigenza di ritrovare una casa comune e noi siamo qui per fare questo, non per offrire posti ma per provare a costruire insieme un luogo nuovo dove sentirci tutti a casa».



Gli altri appuntamenti

Alle 13.30 a Taranto al ristorante sociale dell'Associazione Art. 21, pranzo sociale con i militanti e le militanti e, a seguire, alle 15.30, dibattito pubblico al circolo Arci di via Mercato Nuovo, con rappresentanti del sindacato e delle associazioni