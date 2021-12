Pauroso incidente sulla Gallipoli-Leuca: quattro feriti estratti dalle auto

Pauroso incidente intorno alle 13 di oggi sulla Statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. All'altezza dello svincolo per Taviano tre autovetture sono entrate in collisione e quattro persone sono rimaste ferite.

Il volo della Fiat Punto sul guardrail

Le tre auto coinvolte nello schianto sono state una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava un uomo rimasto ferito; una Nissan, su cui viaggiavano padre e figlia anche loro in ospedale e infine una Fiat Punto, che per via della violenza dell'impatto era rimasta sospesa con la parte posteriore sul guardrail. I vigili del fuoco di Gallipoli, interventi sul luogo dell'incidente, hanno estratto dall'abitacolo i feriti che sono stati soccorsi dal 118 e hanno messo in sicurezza le auto coinvolte riprisinando la viabilità.