Paura sulla via del mare, auto con quattro persone va a sbattere su un ulivo

È di tre ricoveri in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11 lungo la strada che collega Surbo alla marina di Torre Rinalda. Coinvolti nel sinistro un’intera famiglia di turisti che viaggiava a bordo di un’auto uscita fuori strada, dopo una curva, che è andata a sbattere contro un albero d’ulivo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecce che hanno estratto dall’abitacolo due bambini trasportati, in codice rosso, presso il nosocomio leccese insieme agli altri occupanti dell’autovettura da tre ambulanze del 118. Diversi i traumi riportati ma nessuno dei tre feriti ricoverati è in pericolo di vita. La Surbo- Torre Rinalda, sulla quale ieri sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale, è teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali, che si sono verificati negli ultimi anni. Solo un anno fa persero la vita su quel tratto di strada il 68enne Santo Greco e il finanziere in congedo Franco Calogiuri di 41.