Tir a fuoco sulla Statale, tanta paura a traffico in tilt

Paura e traffico rallentato, attorno alle 14, sulla Statale 274 "Salentina Meridionale" - quella che che collega Gallipoli a Leuca - all'altezza dello svincolo per Acquarica del Capo, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

L'allarme

Il motore di un tir ha preso fuoco mentre il mezzo era in marcia, in direzione Gallipoli. Sono stati momenti di grande paura, perché il motore si trova proprio sotto la cabina dell'autista. Per fortuna l'uomo alla guida del mezzo è riuscito, con una manovra repentina, ad accostare e a scendere dal tir, per poi comporre il 115 e chiedere l'intervento dei pompieri.

I soccorsi

Sul posto, da Ugento e Gallipoli, sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Presenti anche personale dell'Anas e forze dell'ordine per gestire la circolazione.

La cabina del tir è stata bruciata per metà, ma per fortuna non si registrano feriti.