Paura sulla provinciale: l'auto investe un cavallo in strada e si schianta

Due giovani feriti ed una cavalla deceduta. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto attorno alla mezzanotte e mezza sulla Galatina – Copertino, costato la vita all'animale ed il ricovero ad una coppia di ragazzi (lui 23enne di Monteroni, lei 22enne di Leverano) trasportati in ospedale a causa di alcune ferite riportate.I due viaggiavano in direzione di Copertino a bordo di una Fiesta, quando all'improvviso si sarebbero trovati davanti la cavalla. L'impatto tra la vettura e l'animale, “tamponato dall'auto”, come detto, è stato fatale per quest'ultimo.Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Galatina ed i colleghi della Compagnia di Gallipoli, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi del caso, accertando che la cavalla (regolarmente registrata all'anagrafe equina) era sfuggita poche ore prima da un centro ippico, situato sulla Noha-Collepasso.