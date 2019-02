Paura sui viali: pedone investito mentre attraversa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Paura in viale Marche, a Lecce, dove un pedone è stato investito mentre attraversava la strada.L'uomo stava transitando sulla carreggiata intorno alle 18 quando un'auto lo ha violentemente urtato facendolo sbattere per terra.Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. La vittima per fortuna non è in pericolo di vita, ma ha riportato trauma cranico e l'ambulanza lo ha trasportato al "Sacro Cuore" di Gallipoli.