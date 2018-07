Paura per una bimba di 6 anni: cade in un pozzo, salvata dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ caduta in un pozzo e per un attimo si è temuto il peggio. Alla fine, però, è sana e salva e della sua disavventura rimarrà solo un brutto ricordo e tanta paura. Il dramma sfiorato si è consumato ieri sera intorno alle 19,30 a Taviano, in via Ponchielli, in pieno centro cittadino. Stando alla ricostruzione compiuta dai carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Massimo Di Maio intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia Municipale, ai vigili del fuoco di Gallipoli e al personale sanitario del 118, una bimba di 6 anni si trovava nella propria abitazione e giocava con un’amichetta. In casa pare ci fossero anche il padre e la madre.Nel cortile è però piazzato un pozzo utilizzata per la raccolta di acqua la cui apertura, comunque, sembra fosse coperta e protetta. La sfrenata curiosità dei bambini però a volte li porta ad essere imprudenti e la piccola pare abbia sollevato il coperchio sporgendosi fino al punto di cascare dentro al pozzo. Ha compiuto un volo di sette, forse otto metri, attutito dalla presenza di circa un metro d’acqua. Tutto questo sotto gli occhi attoniti della compagna che ha subito richiamato l’attenzione degli adulti.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto nel giro di pochi minuti c’è stato un importante spiegamento di forze oltre alla presenza di soccorritori improvvisati. In ogni caso, il recupero è stato completato nel giro di una mezz’ora grazie ai vigili del fuoco che si sono calati nella cavità afferrando la bambina e riportandola alla luce. Fino a quando tutti non hanno tirato un respiro di sollievo. La piccola è stata trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertamenti. Ha riportato solo qualche escoriazione una piccola contusione e non è in pericolo di vita. I militari stanno ricostruendo l’esatta dinamica per accertare eventuali responsabilità dovute ad una inadeguata vigilanza.