Paura per un 22enne: «scomparso nel nulla», allarme nel basso Salento

CASARANO – Ancora una volta è l'allontanamento di un giovane a tenere in ansia in Salento. Questa volta è accaduto a Casarano dove un 22enne del posto, Claudio Ferraro, è scomparso da questa mattina.A far scattare l'allarme sono stati i familiari del giovane che non vedendolo rientrare e trovato a casa il suo cellulare hanno allertato le autorità facendo scattare le operazioni di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco e della protezione civile. Per l'intero pomeriggio, anche grazie all'aiuto dei volontari, Si batte la periferia del paese. Con la squadra ci sono anche i cani specializzati in ricerca di persone scomparse.Il 22enne, informatico di professione, sarebbe uscito di casa questa mattina senza telefono e senza dare alcuna spiegazione. Un episodio analogo si era già verificato lo scorso agosto, ma il giovane alla fine aveva fatto ritorno a casa.