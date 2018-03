Paura nella notte: tre auto a fuoco nel quartiere Stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Paura nella notte nel quartier Stadio dove tre auto sono andate a fuoco in Piazzale Siena.Il rogo ha coinvolto una Hyundai Atos, una Fiat Punto e una mini car. I vigili del fuoco non si sono espressi sulle cause dell'incendio ma non si esclude l'origine dolosa.