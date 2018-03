In fiamme il camion degli oli esausti: il liquido invade la strada. Distrutto il mezzo, danneggiata una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTERONI - Un incendio si è verificato nella notte, attorno all'una, a Monteroni, dove il furgone di una ditta che si occupa del riciclo di olio vegetale, la Ecotekno, andato a fuoco per cause ancora da accertare.L'incendio è divampato in via Giuseppe Di Vittorio e ha divorato la parte anteriore del mezzo, che appartiene a una ditta campana. Paura tra gli abitanti, anche perché il rogo ha interessato una delle abitazioni vicine, mentre l'intera strada è stata invasa dallo sversamento di 1.500 litri di olio contenuto in una cisterna posta all'interno del furgone.Il liquido si è sversato su una superficie di una ventina di metri. I vigili del fuoco di Lecce hanno lavorato per ore, insieme con gli operai di una ditta specializzata, per ripulire la strada e mettere in sicurezza l'intera zona.L'area è coperta da videocamere, i cui filmati sono al vaglio dei carabinieri della stazione locale che le stanno analizzando per capire se l'incendio sia stato appiccato da qualcuno.