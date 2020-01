Paura nella notte: brucia una Bmw appena comprata

Paura poco prima della mezzanotte in via Sicilia ad Alezio, dove un'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.



Ad andare a fuoco è stata la Bmw appena acquistata da un residente della zona, a poche decine di metri dalla piazza del paese. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per domare le fiamme e i carabinieri della stazione di Alezio, guidati dal maresciallo Paolo Novello, per avviare le indagini.

Il proprietario dell'auto, un 30enne del posto, ha dichiarato di non aver mai subito minacce da nessuno.



I vigili del fuoco non hanno riscontrato evidenti tracce di dolo: non c'erano taniche né liquido infiammabile nei pressi dell'auto, ma è difficile pensare a un corto circuito. La zona non è coperta da videocamere di sorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA