Paura nella notte a Lecce. Spari al bar del "grattacielo"

LECCE - Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte nel centro città. A seguito di una segnalazione al 113, arrivata intorno alle ore 01,30 di questa notte, le volanti sono intervenute presso il bar “Coffee of law", di via Mario Stampacchia, alle spalle del tribunale, dove pochi istanti prima erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro la saracinesca all'ingresso. Si tratta di un esercizio molto frequentato in una zona nevralgici della città, tra il tribunale penale e il popoloso quartiere Santa Rosa, ubicato ai piedi del "Grattacielo".Indagini in corso della squadra mobile.