Paura nell'ipermercato: nuova rapina in gioielleria

Attimi di paura questa mattina per una nuova rapina alla gioielleria Blu Spirit nel Centro commerciale Conad di Cavallino. Quattro persone con tute da lavoro hanno infranto la vetrina della gioielleria e sobo poi fuggite dopo il colpo. Immediatamente scattate le ricerche dei carabinieri.Ritrovata l'auto, una Alfa Romeo 147 di colore scuro, abbandonata nelle campagne tra Lecce e Monteroni e con ogni probabilità usata per il colpo. Per questo procedono la squadra mobile e le volanti della Polizia.Si tratta del secondo colpo in pochi mesi ai danni della medesima gioielleria, che lo scorso 8 maggio venne rapinata nel pieno del via vai dei clienti con spari tra la folla che terrorizzarono i presenti.