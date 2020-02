GALLIPOLI - Paura nel centro di Gallipoli, dove questa mattina un incendio si è sviluppato nel centro storico, in via Antonietta De Pace. Una densa colonna di fumo nero si è propagata dallo storico palazzo, abitazione di Vincenzo Barba, il noto imprenditore di Gallipoli nel settore dei Petroli, ex sindaco e parlamentare nonché ex patron della squadra di calcio di casa.

Ultimo aggiornamento: 13:43

