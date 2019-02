Paura nel bar: armato di pistola si fa consegnare i soldi delle slot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SURBO - Rapina nella notte ai danni del bar “Flamingo” di Surbo. Alle 3 circa di questa notte, un uomo armato di pistola ha fatto itrruzione nell'esercizio che si trova in via Lecce e sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare dall'unico dipendente ancora in servizio il contenuto delle quattro slot machine presenti. Sul caso indagano i carabinieri.