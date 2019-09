Paura lungo il litorale di Gallipoli: cinque ettari di macchia e canneto divorati dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasto incendio nella zona Li Foggi, a Gallipoli, a ridosso del Parco naturale di Punta Pizzo. Per cause ancora in corso di accertamento e nonostante le piogge che nelle prime ore di oggi hanno interessato il Salento, un'area vasta lungo il litorale gallipolino ha preso fuoco a partire dalle 5.Altissime le colonne di fumo che si alzano in queste ore, mentre in zona sono arrivate alcune pattuglie dei vigili del fuoco e un fire boss per domare le fiamme dal cielo: preoccupazione per il forte vento, che sta spingendo i focolai verso sud, in direzione delle grandi strutture ricettive della zona, dove al momento si segnalano soltanto disagi dovuti al fumo.Sul posto anche agenti di polizia e Municipale, per tenere sotto controllo il traffico.Aggiornamenti nelle prossime ore.