Paura in tangenziale: maxi tamponamento fra auto. E il traffico va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponamento multiplo lungo la tangenziale ovest di Lecce, in mattinata percorsa da centinaia di auto di pendolari che raggiungono il capoluogo per studio o per lavoro.L'incidente, che ha portato sul posto le pattuglie della Municipale, ha coinvolto diverse vetture e provocato rallentamenti al traffico veicolare. I vigili raccomandano prudenza agli automobilisti che intendono imboccare la bretella.