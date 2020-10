Paura in tabaccheria: malvivente irrompe armato di coltello

Rapinatori in azione alle 19,30 circa a Tuglie. Dopo la rapina dei giorni scorsi ai danni della tabaccheria De Salve, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è la rivendita di tabacchi di Antonio Scarpa che si trova nella centralissima Via Vittorio Veneto. Secondo le prime informazioni un uomo con il volto travisato avrebbe fatto irruzione e minacciato il titolare con un'arma, forse un coltello. Arraffato il bottino, consistente in poche centinaia di euro, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Gallipoli e i Carabinieri della stazione di Sannicola.

